UNCX Network 价格 (UNCX)
今天 UNCX Network (UNCX) 的实时价格为 303.43 USD。目前其市值为 $ 10.97M USD。UNCX 兑换 USD 的价格为实时更新。
UNCX Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 117.04 USD
- UNCX Network 当天价格变化为 +2.28%
- 其循环供应量为 36.16K USD
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今天内，UNCX Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.77。
在过去30天内，UNCX Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.3160186630。
在过去60天内，UNCX Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +43.0361747890。
在过去90天内，UNCX Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +15.53420268607055。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +6.77
|+2.28%
|30天
|$ +4.3160186630
|+1.42%
|60天
|$ +43.0361747890
|+14.18%
|90天
|$ +15.53420268607055
|+5.40%
UNCX Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+2.28%
+4.64%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform
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|1 UNCX 兑换 AUD
A$485.488
|1 UNCX 兑换 GBP
￡242.744
|1 UNCX 兑换 EUR
€291.2928
|1 UNCX 兑换 USD
$303.43
|1 UNCX 兑换 MYR
RM1,356.3321
|1 UNCX 兑换 TRY
₺10,714.1133
|1 UNCX 兑换 JPY
¥47,565.6868
|1 UNCX 兑换 RUB
₽33,832.445
|1 UNCX 兑换 INR
₹26,022.1568
|1 UNCX 兑换 IDR
Rp4,894,031.5729
|1 UNCX 兑换 PHP
₱17,565.5627
|1 UNCX 兑换 EGP
￡E.15,405.1411
|1 UNCX 兑换 BRL
R$1,881.266
|1 UNCX 兑换 CAD
C$436.9392
|1 UNCX 兑换 BDT
৳36,259.885
|1 UNCX 兑换 NGN
₦468,978.3737
|1 UNCX 兑换 UAH
₴12,777.4373
|1 UNCX 兑换 VES
Bs15,474.93
|1 UNCX 兑换 PKR
Rs84,565.941
|1 UNCX 兑换 KZT
₸159,279.5099
|1 UNCX 兑换 THB
฿10,398.5461
|1 UNCX 兑换 TWD
NT$9,979.8127
|1 UNCX 兑换 CHF
Fr273.087
|1 UNCX 兑换 HKD
HK$2,357.6511
|1 UNCX 兑换 MAD
.د.م3,067.6773