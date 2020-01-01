Treble（TREB）代币经济学 深入了解 Treble（TREB），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

Treble（TREB）信息 Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem. 币种官网： https://trebleswap.com 币种白皮书： https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf 现在就购买 TREB！

Treble（TREB）代币经济学和价格数据分析 快速了解 Treble（TREB）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M 总供应量： $ 41.07M $ 41.07M $ 41.07M 流通量： $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M FDV (完全稀释估值)： $ 15.49M $ 15.49M $ 15.49M 最高价： $ 0.814964 $ 0.814964 $ 0.814964 最低价： $ 0.229469 $ 0.229469 $ 0.229469 当前价格： $ 0.377572 $ 0.377572 $ 0.377572 了解更多 Treble（TREB）价格

Treble（TREB）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 Treble（TREB）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 TREB 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： TREB 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 TREB 代币经济模型的功能，赶快查看 TREB 代币的实时价格吧！

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