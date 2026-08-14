Tilly 今日价格

Tilly ($TILLY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.48%。当前 $TILLY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $TILLY。

Tilly 目前市值在 $ 31,922 排名第 #-，流通供应量为 999.65M $TILLY。过去 24 小时内，$TILLY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$TILLY 在过去一小时内波动了 -6.15%，过去7 天内波动了 -10.27%。过去一天，总交易量达到 --。

Tilly（$TILLY）市场信息

市值 $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K 流通量 999.65M 999.65M 999.65M 总供应量 999,652,252.142843 999,652,252.142843 999,652,252.142843

Tilly 的当前市值为 $ 31.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$TILLY 的流通量为 999.65M，总供应量是 999652252.142843，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.92K。