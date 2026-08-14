Taker Protocol 今日价格

Taker Protocol (TAKER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10,62%。当前 TAKER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TAKER。

Taker Protocol 目前市值在 $ 14 562,29 排名第 #-，流通供应量为 170,01M TAKER。过去 24 小时内，TAKER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,077041，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TAKER 在过去一小时内波动了 -0,00%，过去7 天内波动了 -2,12%。过去一天，总交易量达到 --。

Taker Protocol（TAKER）市场信息

市值 $ 14,56K$ 14,56K $ 14,56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 85,66K$ 85,66K $ 85,66K 流通量 170,01M 170,01M 170,01M 总供应量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Taker Protocol 的当前市值为 $ 14,56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TAKER 的流通量为 170,01M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 85,66K。