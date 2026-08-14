Superfluid 今日价格

Superfluid (SUP) 今日实时价格为 $ 0.00573493，过去 24 小时内变化了 3.00%。当前 SUP 兑 USD 的汇率为 $ 0.00573493 每 SUP。

Superfluid 目前市值在 $ 1,974,626 排名第 #-，流通供应量为 344.31M SUP。过去 24 小时内，SUP 的交易价格在 $ 0.00570507（低点）和 $ 0.0059741（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.063929，而历史最低价为 $ 0.00570507。

短期表现方面，SUP 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -4.28%。过去一天，总交易量达到 $ 22.59K。

Superfluid（SUP）市场信息

市值 $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 成交量（24H） $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K 完全稀释市值 $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M 流通量 344.31M 344.31M 344.31M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Superfluid 的当前市值为 $ 1.97M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 22.59K。SUP 的流通量为 344.31M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.73M。