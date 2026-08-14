StrikeX 今日价格

StrikeX (STRX) 今日实时价格为 $ 0.01923548，过去 24 小时内变化了 3.29%。当前 STRX 兑 USD 的汇率为 $ 0.01923548 每 STRX。

StrikeX 目前市值在 $ 16,927,445 排名第 #-，流通供应量为 879.95M STRX。过去 24 小时内，STRX 的交易价格在 $ 0.01855248（低点）和 $ 0.01943302（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.332212，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STRX 在过去一小时内波动了 +0.90%，过去7 天内波动了 -1.35%。过去一天，总交易量达到 $ 1.83K。

StrikeX（STRX）市场信息

市值 $ 16.93M$ 16.93M $ 16.93M 成交量（24H） $ 1.83K$ 1.83K $ 1.83K 完全稀释市值 $ 16.93M$ 16.93M $ 16.93M 流通量 879.95M 879.95M 879.95M 总供应量 879,949,008.343777 879,949,008.343777 879,949,008.343777

StrikeX 的当前市值为 $ 16.93M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.83K。STRX 的流通量为 879.95M，总供应量是 879949008.343777，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.93M。