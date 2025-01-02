STON 价格 (STON)
今天 STON (STON) 的实时价格为 4.38 USD。目前其市值为 $ 20.00M USD。STON 兑换 USD 的价格为实时更新。
STON 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 648.78K USD
- STON 当天价格变化为 +3.40%
- 其循环供应量为 4.58M USD
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今天内，STON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.144015。
在过去30天内，STON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5183423400。
在过去60天内，STON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.5179393600。
在过去90天内，STON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.680920255764701。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.144015
|+3.40%
|30天
|$ -0.5183423400
|-11.83%
|60天
|$ +2.5179393600
|+57.49%
|90天
|$ +0.680920255764701
|+18.41%
STON 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.39%
+3.40%
+0.66%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.
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|1 STON 兑换 AUD
A$7.0518
|1 STON 兑换 GBP
￡3.504
|1 STON 兑换 EUR
€4.2048
|1 STON 兑换 USD
$4.38
|1 STON 兑换 MYR
RM19.5786
|1 STON 兑换 TRY
₺154.6578
|1 STON 兑换 JPY
¥687.0468
|1 STON 兑换 RUB
₽488.37
|1 STON 兑换 INR
₹375.6288
|1 STON 兑换 IDR
Rp70,645.1514
|1 STON 兑换 PHP
₱253.4706
|1 STON 兑换 EGP
￡E.222.285
|1 STON 兑换 BRL
R$27.1998
|1 STON 兑换 CAD
C$6.3072
|1 STON 兑换 BDT
৳523.41
|1 STON 兑换 NGN
₦6,769.6842
|1 STON 兑换 UAH
₴184.4418
|1 STON 兑换 VES
Bs223.38
|1 STON 兑换 PKR
Rs1,220.706
|1 STON 兑换 KZT
₸2,299.1934
|1 STON 兑换 THB
฿150.015
|1 STON 兑换 TWD
NT$144.102
|1 STON 兑换 CHF
Fr3.942
|1 STON 兑换 HKD
HK$34.0326
|1 STON 兑换 MAD
.د.م44.2818