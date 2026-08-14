Spawn 今日价格

Spawn (SPAWN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SPAWN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SPAWN。

Spawn 目前市值在 $ 34,021 排名第 #-，流通供应量为 899.99M SPAWN。过去 24 小时内，SPAWN 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SPAWN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +63.28%。过去一天，总交易量达到 --。

Spawn（SPAWN）市场信息

市值 $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K 流通量 899.99M 899.99M 899.99M 总供应量 999,985,065.63483 999,985,065.63483 999,985,065.63483

Spawn 的当前市值为 $ 34.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPAWN 的流通量为 899.99M，总供应量是 999985065.63483，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.02K。