Sompi 今日价格

Sompi (SOMPI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 SOMPI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOMPI。

Sompi 目前市值在 $ 532,504 排名第 #-，流通供应量为 948.54M SOMPI。过去 24 小时内，SOMPI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0354665，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOMPI 在过去一小时内波动了 -0.52%，过去7 天内波动了 -90.36%。过去一天，总交易量达到 $ 9.32K。

Sompi（SOMPI）市场信息

市值 $ 532.50K$ 532.50K $ 532.50K 成交量（24H） $ 9.32K$ 9.32K $ 9.32K 完全稀释市值 $ 561.39K$ 561.39K $ 561.39K 流通量 948.54M 948.54M 948.54M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Sompi 的当前市值为 $ 532.50K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.32K。SOMPI 的流通量为 948.54M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 561.39K。