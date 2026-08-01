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Espresso 当前实时价格为 0.07453 USD。ESP 市值为 38,796,591.5 USD。追踪Malaysia的 ESP 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Espresso 当前实时价格为 0.07453 USD。ESP 市值为 38,796,591.5 USD。追踪Malaysia的 ESP 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Espresso实时价格 (ESP)

1 ESP 兑换为 USD 的实时价格：

$0.07456
$0.07456$0.07456
+0.47%1D
USD
Espresso (ESP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:49:10 (UTC+8)

Espresso 今日价格

Espresso (ESP) 今日实时价格为 $ 0.07453，过去 24 小时内变化了 0.47%。当前 ESP 兑 USD 的汇率为 $ 0.07453 每 ESP。

Espresso 目前市值在 $ 38.80M 排名第 #512，流通供应量为 520.55M ESP。过去 24 小时内，ESP 的交易价格在 $ 0.07036（低点）和 $ 0.07922（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.21858806330694808，而历史最低价为 $ 0.05219255275144075

短期表现方面，ESP 在过去一小时内波动了 +0.85%，过去7 天内波动了 +17.33%。过去一天，总交易量达到 $ 115.03K

Espresso（ESP）市场信息

No.512

$ 38.80M
$ 38.80M$ 38.80M

$ 115.03K
$ 115.03K$ 115.03K

$ 267.56M
$ 267.56M$ 267.56M

520.55M
520.55M 520.55M

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

14.50%

ETH

Espresso 的当前市值为 $ 38.80M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 115.03K。ESP 的流通量为 520.55M，总供应量是 3590000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 267.56M

Espresso 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.07036
$ 0.07036$ 0.07036
24H最低价
$ 0.07922
$ 0.07922$ 0.07922
24H最高价

$ 0.07036
$ 0.07036$ 0.07036

$ 0.07922
$ 0.07922$ 0.07922

$ 0.21858806330694808
$ 0.21858806330694808$ 0.21858806330694808

$ 0.05219255275144075
$ 0.05219255275144075$ 0.05219255275144075

+0.85%

+0.47%

+17.33%

+17.33%

Espresso（ESP）价格历史 USD

跟踪 Espresso 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0003488+0.47%
30天$ +0.00496+7.12%
60天$ +0.00386+5.46%
90天$ -0.00042-0.57%
Espresso 今日价格变化

今天，ESP 记录了 $ +0.0003488 (+0.47%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Espresso 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00496 (+7.12%)，显示了该代币在短期内的表现。

Espresso 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ESP 的变化为 $ +0.00386 (+5.46%)，从而更广泛地了解其表现。

Espresso 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00042 (-0.57%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Espresso（ESP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Espresso 价格历史页面

Espresso 分析

本分析利用人工智能模型评估 Espresso 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Espresso 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 ESP 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点现价 ＞ R2位于 R2 上方比近期“最贵”区间还贵，处于高位地带。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。
EMA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。

ESP_USDT在4h周期运行于0.07391，价格位于中枢0.07114上方。现价处于R2枢纽点0.0725之上，脱离0.06978至0.0725的基础震荡区间。多头未能维持R2上方的有效突破，价格结构呈现高位悬空状态。枢纽体系显示上方缺乏即时阻力参照，下方密集支撑带集中在0.07114至0.0725区域。 MACD录得死叉信号，快慢线向下发散。均线组与EMA组买盘计数为零，短期趋势动能缺失。RSI指标处于中性区域，未出现极端超买或超卖偏离。KDJ与StochRSI数值同步回落，验证短线回调压力。布林带开口状态显示波动率并未显著扩张，市场处于缩量整理阶段。多空动能分布不均，空头在技术指标层面占据主导，多头缺乏量能配合。 近端关键支撑位于R2枢纽0.0725，距离现价约1.9%。下方强支撑集中于中枢0.07114，距离现价约3.7%。远端参考价位为S1枢纽0.07049。上方无直接阻力位，需观察能否重新站稳0.07391一线。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Espresso 的价格预测

Espresso（ESP）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，ESP 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Espresso (ESP) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Espresso 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Espresso 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Espresso 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 ESP 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Espresso

准备好开始使用 Espresso 了吗？在 MEXC 购买 ESP 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Espresso 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Espresso (ESP) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Espresso 将立即存入您的钱包。
Espresso (ESP) 购买教程

Espresso 能做什么？

拥有 Espresso 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

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    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

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    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Espresso (ESP) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Espresso (ESP)

Espresso 是一个高性能的 Rollup 底层，能够为用户提供安全、快速、无缝的 L2 交易体验。包括 Offchain Labs (Arbitrum)、Polygon、ApeChain、Cartesi、RARI Chain 和 Celo 在内的众多领先团队都信赖 Espresso。

Espresso资源

要更深入地了解 Espresso，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Espresso网站
区块查询

类别 :

Arbitrum EcosystemBinance Wallet IDOCapital Launchpad (Kaito)

人们还问：关于Espresso的其他问题

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Espresso（ESP）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
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探索有关 Espresso 的更多信息

ESPUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 ESP。在 MEXC 上探索 ESPUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Espresso (ESP) 市场

探索现货和合约市场，查看 Espresso 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ESP/USDT
$0.07453
$0.07453$0.07453
+0.29%
1.54M (USDT)

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$0.27595$0.27595

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TOFU Story

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$0.02435$0.02435

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$0.3614$0.3614

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$0.4303
$0.4303$0.4303

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