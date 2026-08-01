Espresso 今日价格

Espresso (ESP) 今日实时价格为 $ 0.07453，过去 24 小时内变化了 0.47%。当前 ESP 兑 USD 的汇率为 $ 0.07453 每 ESP。

Espresso 目前市值在 $ 38.80M 排名第 #512，流通供应量为 520.55M ESP。过去 24 小时内，ESP 的交易价格在 $ 0.07036（低点）和 $ 0.07922（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.21858806330694808，而历史最低价为 $ 0.05219255275144075。

短期表现方面，ESP 在过去一小时内波动了 +0.85%，过去7 天内波动了 +17.33%。过去一天，总交易量达到 $ 115.03K。

Espresso（ESP）市场信息

排名 No.512 市值 $ 38.80M$ 38.80M $ 38.80M 成交量（24H） $ 115.03K$ 115.03K $ 115.03K 完全稀释市值 $ 267.56M$ 267.56M $ 267.56M 流通量 520.55M 520.55M 520.55M 最大供应量 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 总供应量 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 流通率 14.50% 所属公链 ETH

Espresso 的当前市值为 $ 38.80M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 115.03K。ESP 的流通量为 520.55M，总供应量是 3590000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 267.56M。