Solordi 今日价格

Solordi (SOLO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.79%。当前 SOLO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOLO。

Solordi 目前市值在 $ 25,620 排名第 #-，流通供应量为 999.14M SOLO。过去 24 小时内，SOLO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.69326，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOLO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.86%。过去一天，总交易量达到 --。

Solordi（SOLO）市场信息

市值 $ 25.62K$ 25.62K $ 25.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.62K$ 25.62K $ 25.62K 流通量 999.14M 999.14M 999.14M 总供应量 999,144,878.3505667 999,144,878.3505667 999,144,878.3505667

Solordi 的当前市值为 $ 25.62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOLO 的流通量为 999.14M，总供应量是 999144878.3505667，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.62K。