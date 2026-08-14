SOLBOY 今日价格

SOLBOY (SOLBOY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.89%。当前 SOLBOY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOLBOY。

SOLBOY 目前市值在 $ 63,328 排名第 #-，流通供应量为 999.99M SOLBOY。过去 24 小时内，SOLBOY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOLBOY 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 -9.31%。过去一天，总交易量达到 --。

SOLBOY（SOLBOY）市场信息

市值 $ 63.33K$ 63.33K $ 63.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 63.33K$ 63.33K $ 63.33K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,988,209.525121 999,988,209.525121 999,988,209.525121

SOLBOY 的当前市值为 $ 63.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOLBOY 的流通量为 999.99M，总供应量是 999988209.525121，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.33K。