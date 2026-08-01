Coinbase Man 今日价格

Coinbase Man (BRIAN) 今日实时价格为 $ 0.0001968，过去 24 小时内变化了 1.05%。当前 BRIAN 兑 USD 的汇率为 $ 0.0001968 每 BRIAN。

Coinbase Man 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- BRIAN。过去 24 小时内，BRIAN 的交易价格在 $ 0.00018（低点）和 $ 0.0002229（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，BRIAN 在过去一小时内波动了 -1.16%，过去7 天内波动了 -22.68%。过去一天，总交易量达到 $ 123.59K。

Coinbase Man（BRIAN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 123.59K$ 123.59K $ 123.59K 完全稀释市值 $ 196.80K$ 196.80K $ 196.80K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BASE

Coinbase Man 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 123.59K。BRIAN 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 196.80K。