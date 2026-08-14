Snorter 今日价格

Snorter (SNORT) 今日实时价格为 $ 0.00287468，过去 24 小时内变化了 1.38%。当前 SNORT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00287468 每 SNORT。

Snorter 目前市值在 $ 718,646 排名第 #-，流通供应量为 250.00M SNORT。过去 24 小时内，SNORT 的交易价格在 $ 0.0028739（低点）和 $ 0.00292161（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.087519，而历史最低价为 $ 0.00244997。

短期表现方面，SNORT 在过去一小时内波动了 -0.32%，过去7 天内波动了 -1.39%。过去一天，总交易量达到 $ 4.10。

Snorter（SNORT）市场信息

市值 $ 718.65K$ 718.65K $ 718.65K 成交量（24H） $ 4.10$ 4.10 $ 4.10 完全稀释市值 $ 718.65K$ 718.65K $ 718.65K 流通量 250.00M 250.00M 250.00M 总供应量 249,999,994.0 249,999,994.0 249,999,994.0

Snorter 的当前市值为 $ 718.65K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.10。SNORT 的流通量为 250.00M，总供应量是 249999994.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 718.65K。