skrimp 今日价格

skrimp (SKRMP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.79%。当前 SKRMP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SKRMP。

skrimp 目前市值在 $ 57,531 排名第 #-，流通供应量为 999.50M SKRMP。过去 24 小时内，SKRMP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SKRMP 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -23.58%。过去一天，总交易量达到 --。

skrimp（SKRMP）市场信息

市值 $ 57.53K$ 57.53K $ 57.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 57.53K$ 57.53K $ 57.53K 流通量 999.50M 999.50M 999.50M 总供应量 999,499,999.9900013 999,499,999.9900013 999,499,999.9900013

skrimp 的当前市值为 $ 57.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SKRMP 的流通量为 999.50M，总供应量是 999499999.9900013，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.53K。