Sidus 今日价格

Sidus (SIDUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 19.75%。当前 SIDUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SIDUS。

Sidus 目前市值在 $ 57,235 排名第 #-，流通供应量为 18.88B SIDUS。过去 24 小时内，SIDUS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.193233，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SIDUS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -22.51%。过去一天，总交易量达到 --。

Sidus（SIDUS）市场信息

市值 $ 57.24K$ 57.24K $ 57.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 57.24K$ 57.24K $ 57.24K 流通量 18.88B 18.88B 18.88B 总供应量 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716

Sidus 的当前市值为 $ 57.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SIDUS 的流通量为 18.88B，总供应量是 18877204651.91716，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.24K。