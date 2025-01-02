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Shade Protocol 价格 (SHD)

USD

Shade Protocol (SHD) 实时价格图表

$2.26
$2.26$2.26
+5.90%(1D)

今天 Shade Protocol (SHD) 的价格

今天 Shade Protocol (SHD) 的实时价格为 2.26 USD。目前其市值为 $ 8.70M USD。SHD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Shade Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 58.17K USD
- Shade Protocol 当天价格变化为 +5.92%
- 其循环供应量为 3.85M USD

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Shade Protocol (SHD) 价格表现 USD

今天内，Shade Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.126209
在过去30天内，Shade Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6220891820
在过去60天内，Shade Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.4463440600
在过去90天内，Shade Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.1938875732442393

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.126209+5.92%
30天$ -0.6220891820-27.52%
60天$ +3.4463440600+152.49%
90天$ +1.1938875732442393+111.99%

Shade Protocol (SHD) 价格分析

Shade Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 2.26
$ 2.26$ 2.26

$ 95.66
$ 95.66$ 95.66

+2.50%

+5.92%

+15.84%

Shade Protocol (SHD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

$ 58.17K
$ 58.17K$ 58.17K

3.85M
3.85M 3.85M

什么是Shade Protocol (SHD)

Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.

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Shade Protocol (SHD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Shade Protocol (SHD) 的其他问题

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SHD 兑换为当地货币

1 SHD 兑换 AUD
A$3.6386
1 SHD 兑换 GBP
1.808
1 SHD 兑换 EUR
2.1696
1 SHD 兑换 USD
$2.26
1 SHD 兑换 MYR
RM10.1022
1 SHD 兑换 TRY
79.8006
1 SHD 兑换 JPY
¥354.7748
1 SHD 兑换 RUB
251.9674
1 SHD 兑换 INR
193.795
1 SHD 兑换 IDR
Rp36,451.6078
1 SHD 兑换 PHP
130.8766
1 SHD 兑换 EGP
￡E.114.7176
1 SHD 兑换 BRL
R$14.0572
1 SHD 兑换 CAD
C$3.2544
1 SHD 兑换 BDT
270.07
1 SHD 兑换 NGN
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1 SHD 兑换 UAH
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1 SHD 兑换 VES
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1 SHD 兑换 PKR
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1 SHD 兑换 MAD
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