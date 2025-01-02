Shade Protocol 价格 (SHD)
今天 Shade Protocol (SHD) 的实时价格为 2.26 USD。目前其市值为 $ 8.70M USD。SHD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Shade Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 58.17K USD
- Shade Protocol 当天价格变化为 +5.92%
- 其循环供应量为 3.85M USD
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今天内，Shade Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.126209。
在过去30天内，Shade Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6220891820。
在过去60天内，Shade Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.4463440600。
在过去90天内，Shade Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.1938875732442393。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.126209
|+5.92%
|30天
|$ -0.6220891820
|-27.52%
|60天
|$ +3.4463440600
|+152.49%
|90天
|$ +1.1938875732442393
|+111.99%
Shade Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.50%
+5.92%
+15.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.
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|1 SHD 兑换 AUD
A$3.6386
|1 SHD 兑换 GBP
￡1.808
|1 SHD 兑换 EUR
€2.1696
|1 SHD 兑换 USD
$2.26
|1 SHD 兑换 MYR
RM10.1022
|1 SHD 兑换 TRY
₺79.8006
|1 SHD 兑换 JPY
¥354.7748
|1 SHD 兑换 RUB
₽251.9674
|1 SHD 兑换 INR
₹193.795
|1 SHD 兑换 IDR
Rp36,451.6078
|1 SHD 兑换 PHP
₱130.8766
|1 SHD 兑换 EGP
￡E.114.7176
|1 SHD 兑换 BRL
R$14.0572
|1 SHD 兑换 CAD
C$3.2544
|1 SHD 兑换 BDT
৳270.07
|1 SHD 兑换 NGN
₦3,493.0334
|1 SHD 兑换 UAH
₴95.1686
|1 SHD 兑换 VES
Bs115.26
|1 SHD 兑换 PKR
Rs629.862
|1 SHD 兑换 KZT
₸1,186.3418
|1 SHD 兑换 THB
฿77.405
|1 SHD 兑换 TWD
NT$74.3314
|1 SHD 兑换 CHF
Fr2.034
|1 SHD 兑换 HKD
HK$17.5602
|1 SHD 兑换 MAD
.د.م22.8486