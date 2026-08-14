Sendcoin 今日价格

Sendcoin (SEND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.61%。当前 SEND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SEND。

Sendcoin 目前市值在 $ 62,686 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M SEND。过去 24 小时内，SEND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.162592，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SEND 在过去一小时内波动了 -0.42%，过去7 天内波动了 -4.56%。过去一天，总交易量达到 --。

Sendcoin（SEND）市场信息

市值 $ 62.69K$ 62.69K $ 62.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 62.69K$ 62.69K $ 62.69K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,941.24 999,999,941.24 999,999,941.24

Sendcoin 的当前市值为 $ 62.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SEND 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999941.24，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.69K。