SCADA 今日价格

SCADA (SCADA) 今日实时价格为 $ 0.00102692，过去 24 小时内变化了 0.55%。当前 SCADA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00102692 每 SCADA。

SCADA 目前市值在 $ 192,713 排名第 #-，流通供应量为 187.66M SCADA。过去 24 小时内，SCADA 的交易价格在 $ 0.00100993（低点）和 $ 0.00106373（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00952474，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SCADA 在过去一小时内波动了 -0.67%，过去7 天内波动了 -31.23%。过去一天，总交易量达到 $ 392.85。

SCADA（SCADA）市场信息

市值 $ 192.71K$ 192.71K $ 192.71K 成交量（24H） $ 392.85$ 392.85 $ 392.85 完全稀释市值 $ 312.86K$ 312.86K $ 312.86K 流通量 187.66M 187.66M 187.66M 总供应量 304,661,175.2729988 304,661,175.2729988 304,661,175.2729988

SCADA 的当前市值为 $ 192.71K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 392.85。SCADA 的流通量为 187.66M，总供应量是 304661175.2729988，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 312.86K。