Rue Cat（RUECAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00009415 $ 0.00009415 $ 0.00009415 24H最低价 $ 0.00009896 $ 0.00009896 $ 0.00009896 24H最高价 24H最低价 $ 0.00009415$ 0.00009415 $ 0.00009415 24H最高价 $ 0.00009896$ 0.00009896 $ 0.00009896 历史最高 $ 0.00086682$ 0.00086682 $ 0.00086682 最低价 $ 0.00009398$ 0.00009398 $ 0.00009398 涨跌幅（1H） +0.84% 涨跌幅（1D） +3.39% 漲跌幅（7D） -20.95% 漲跌幅（7D） -20.95%

Rue Cat（RUECAT）当前实时价格为 $0.0000985。过去 24 小时内，RUECAT 的交易价格在 $ 0.00009415 至 $ 0.00009896 之间波动，市场活跃度显著。RUECAT 的历史最高价为 $ 0.00086682，历史最低价为 $ 0.00009398。

从短期表现来看，RUECAT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.84%，过去 24 小时内变动为 +3.39%，过去 7 天内累计变动为 -20.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Rue Cat（RUECAT）市场信息

市值 $ 56.36K$ 56.36K $ 56.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 56.36K$ 56.36K $ 56.36K 流通量 572.28M 572.28M 572.28M 总供应量 572,277,760.935039 572,277,760.935039 572,277,760.935039

Rue Cat 的当前市值为 $ 56.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RUECAT 的流通量为 572.28M，总供应量是 572277760.935039，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 56.36K。