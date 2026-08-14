Rocket Frog 今日价格

Rocket Frog (HOPPY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.14%。当前 HOPPY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOPPY。

Rocket Frog 目前市值在 $ 18,930.16 排名第 #-，流通供应量为 999.00M HOPPY。过去 24 小时内，HOPPY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOPPY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +13.75%。过去一天，总交易量达到 --。

Rocket Frog（HOPPY）市场信息

市值 $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K 流通量 999.00M 999.00M 999.00M 总供应量 998,997,362.180118 998,997,362.180118 998,997,362.180118

Rocket Frog 的当前市值为 $ 18.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOPPY 的流通量为 999.00M，总供应量是 998997362.180118，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.93K。