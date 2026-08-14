RIP 今日价格

RIP (RIP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 22.37%。当前 RIP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RIP。

RIP 目前市值在 $ 170,177 排名第 #-，流通供应量为 -- RIP。过去 24 小时内，RIP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RIP 在过去一小时内波动了 -0.79%，过去7 天内波动了 +137.74%。过去一天，总交易量达到 $ 1.91K。

RIP（RIP）市场信息

市值 $ 170.18K$ 170.18K $ 170.18K 成交量（24H） $ 1.91K$ 1.91K $ 1.91K 完全稀释市值 $ 170.18K$ 170.18K $ 170.18K 流通量 ---- -- 总供应量 982,702,072.29 982,702,072.29 982,702,072.29

RIP 的当前市值为 $ 170.18K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.91K。RIP 的流通量为 --，总供应量是 982702072.29，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 170.18K。