RIBBIT 今日价格

RIBBIT (RIBBIT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.02%。当前 RIBBIT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RIBBIT。

RIBBIT 目前市值在 $ 100,988 排名第 #-，流通供应量为 1.00B RIBBIT。过去 24 小时内，RIBBIT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RIBBIT 在过去一小时内波动了 +0.73%，过去7 天内波动了 -61.67%。过去一天，总交易量达到 $ 1.37K。

RIBBIT（RIBBIT）市场信息

市值 $ 100.99K$ 100.99K $ 100.99K 成交量（24H） $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K 完全稀释市值 $ 100.99K$ 100.99K $ 100.99K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

RIBBIT 的当前市值为 $ 100.99K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.37K。RIBBIT 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 100.99K。