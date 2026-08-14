Prometheus 今日价格

Prometheus (PROMETHEUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PROMETHEUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PROMETHEUS。

Prometheus 目前市值在 $ 11,395.1 排名第 #-，流通供应量为 -- PROMETHEUS。过去 24 小时内，PROMETHEUS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PROMETHEUS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 --。

Prometheus（PROMETHEUS）市场信息

市值 $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Prometheus 的当前市值为 $ 11.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PROMETHEUS 的流通量为 --，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.79K。