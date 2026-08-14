PONSTAR 今日价格

PONSTAR (PONSTAR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 26.07%。当前 PONSTAR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PONSTAR。

PONSTAR 目前市值在 $ 33,268 排名第 #-，流通供应量为 837.08M PONSTAR。过去 24 小时内，PONSTAR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PONSTAR 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 +48.63%。过去一天，总交易量达到 --。

PONSTAR（PONSTAR）市场信息

市值 $ 33.27K$ 33.27K $ 33.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.27K$ 33.27K $ 33.27K 流通量 837.08M 837.08M 837.08M 总供应量 837,083,411.1593775 837,083,411.1593775 837,083,411.1593775

PONSTAR 的当前市值为 $ 33.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PONSTAR 的流通量为 837.08M，总供应量是 837083411.1593775，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.27K。