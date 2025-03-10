Pineapple 图标

Pineapple 价格 (PAPPLE)

USD

Pineapple (PAPPLE) 实时价格图表

$0.00390994
$0.00390994$0.00390994
-7.70%(1D)

今天 Pineapple (PAPPLE) 的价格

今天 Pineapple (PAPPLE) 的实时价格为 0.00390994 USD。目前其市值为 $ 2.36M USD。PAPPLE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pineapple 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 72.94K USD
- Pineapple 当天价格变化为 -7.74%
- 其循环供应量为 603.81M USD

在获取 MEXC 上从 PAPPLE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 PAPPLE 价格信息的首选平台。

Pineapple (PAPPLE) 价格表现 USD

今天内，Pineapple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000328168842544462
在过去30天内，Pineapple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Pineapple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Pineapple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000328168842544462-7.74%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Pineapple (PAPPLE) 价格分析

Pineapple 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00381221
$ 0.00381221$ 0.00381221

$ 0.00534859
$ 0.00534859$ 0.00534859

$ 0.00775375
$ 0.00775375$ 0.00775375

-0.04%

-7.74%

-6.56%

Pineapple (PAPPLE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

$ 72.94K
$ 72.94K$ 72.94K

603.81M
603.81M 603.81M

什么是Pineapple (PAPPLE)

Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Pineapple (PAPPLE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Pineapple (PAPPLE) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

PAPPLE 兑换为当地货币

1 PAPPLE 兑换 AUD
A$0.0061777052
1 PAPPLE 兑换 GBP
0.0030106538
1 PAPPLE 兑换 EUR
0.0035971448
1 PAPPLE 兑换 USD
$0.00390994
1 PAPPLE 兑换 MYR
RM0.0172428354
1 PAPPLE 兑换 TRY
0.1425564124
1 PAPPLE 兑换 JPY
¥0.5789057164
1 PAPPLE 兑换 RUB
0.3480628588
1 PAPPLE 兑换 INR
0.3407121716
1 PAPPLE 兑换 IDR
Rp64.0973667936
1 PAPPLE 兑换 PHP
0.223648568
1 PAPPLE 兑换 EGP
￡E.0.1980775604
1 PAPPLE 兑换 BRL
R$0.0225994532
1 PAPPLE 兑换 CAD
C$0.0055912142
1 PAPPLE 兑换 BDT
0.4755660022
1 PAPPLE 兑换 NGN
5.924145591
1 PAPPLE 兑换 UAH
0.1613241244
1 PAPPLE 兑换 VES
Bs0.25023616
1 PAPPLE 兑换 PKR
Rs1.0961125796
1 PAPPLE 兑换 KZT
1.920367031
1 PAPPLE 兑换 THB
฿0.1319213756
1 PAPPLE 兑换 TWD
NT$0.1284024296
1 PAPPLE 兑换 CHF
Fr0.0034407472
1 PAPPLE 兑换 HKD
HK$0.0303802338
1 PAPPLE 兑换 MAD
.د.م0.0380437162
1 PAPPLE 兑换 MXN
$0.079371782