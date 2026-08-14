Paraloom 今日价格

Paraloom (PARALOOM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.47%。当前 PARALOOM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PARALOOM。

Paraloom 目前市值在 $ 122,620 排名第 #-，流通供应量为 999.96M PARALOOM。过去 24 小时内，PARALOOM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00122591，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PARALOOM 在过去一小时内波动了 +0.35%，过去7 天内波动了 -47.60%。过去一天，总交易量达到 $ 8.48K。

Paraloom（PARALOOM）市场信息

市值 $ 122.62K$ 122.62K $ 122.62K 成交量（24H） $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K 完全稀释市值 $ 122.62K$ 122.62K $ 122.62K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,959,539.465159 999,959,539.465159 999,959,539.465159

Paraloom 的当前市值为 $ 122.62K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.48K。PARALOOM 的流通量为 999.96M，总供应量是 999959539.465159，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 122.62K。