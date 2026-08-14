Osaka Protocol 今日价格

Osaka Protocol (OSAK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.60%。当前 OSAK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OSAK。

Osaka Protocol 目前市值在 $ 10,430,820 排名第 #-，流通供应量为 761.46T OSAK。过去 24 小时内，OSAK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OSAK 在过去一小时内波动了 +0.79%，过去7 天内波动了 -3.66%。过去一天，总交易量达到 --。

Osaka Protocol（OSAK）市场信息

市值 $ 10.43M$ 10.43M $ 10.43M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.43M$ 10.43M $ 10.43M 流通量 761.46T 761.46T 761.46T 总供应量 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2

Osaka Protocol 的当前市值为 $ 10.43M, 它过去 24 小时的交易量为 --。OSAK 的流通量为 761.46T，总供应量是 761459784660251.2，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.43M。