ORBIO 今日价格

ORBIO (ORBIO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.63%。当前 ORBIO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ORBIO。

ORBIO 目前市值在 $ 18,977.43 排名第 #-，流通供应量为 33.62B ORBIO。过去 24 小时内，ORBIO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00396685，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ORBIO 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +6.22%。过去一天，总交易量达到 --。

ORBIO（ORBIO）市场信息

市值 $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.28K$ 19.28K $ 19.28K 流通量 33.62B 33.62B 33.62B 总供应量 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898

ORBIO 的当前市值为 $ 18.98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ORBIO 的流通量为 33.62B，总供应量是 43897015490.06898，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.28K。