OffChain 今日价格

OffChain (OFFCHAIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 16.54%。当前 OFFCHAIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OFFCHAIN。

OffChain 目前市值在 $ 95,997 排名第 #-，流通供应量为 999.98M OFFCHAIN。过去 24 小时内，OFFCHAIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OFFCHAIN 在过去一小时内波动了 -2.39%，过去7 天内波动了 -17.93%。过去一天，总交易量达到 --。

OffChain（OFFCHAIN）市场信息

市值 $ 96.00K$ 96.00K $ 96.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 96.00K$ 96.00K $ 96.00K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,979,762.728298 999,979,762.728298 999,979,762.728298

OffChain 的当前市值为 $ 96.00K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OFFCHAIN 的流通量为 999.98M，总供应量是 999979762.728298，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 96.00K。