OCEAN 今日价格

OCEAN (OCEAN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.74%。当前 OCEAN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OCEAN。

OCEAN 目前市值在 $ 594,272 排名第 #-，流通供应量为 420.68T OCEAN。过去 24 小时内，OCEAN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OCEAN 在过去一小时内波动了 -0.20%，过去7 天内波动了 +3.26%。过去一天，总交易量达到 --。

OCEAN（OCEAN）市场信息

市值 $ 594.27K$ 594.27K $ 594.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 594.27K$ 594.27K $ 594.27K 流通量 420.68T 420.68T 420.68T 总供应量 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0

OCEAN 的当前市值为 $ 594.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OCEAN 的流通量为 420.68T，总供应量是 420676767676767.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 594.27K。