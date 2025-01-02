Ninja Protocol 价格 (NINJA)
今天 Ninja Protocol (NINJA) 的实时价格为 0.00691244 USD。目前其市值为 $ 138.53K USD。NINJA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ninja Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 644.17 USD
- Ninja Protocol 当天价格变化为 +4.68%
- 其循环供应量为 20.00M USD
在获取 MEXC 上从 NINJA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NINJA 价格信息的首选平台。
今天内，Ninja Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00030929。
在过去30天内，Ninja Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017383887。
在过去60天内，Ninja Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022496625。
在过去90天内，Ninja Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001260539344926392。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00030929
|+4.68%
|30天
|$ -0.0017383887
|-25.14%
|60天
|$ +0.0022496625
|+32.55%
|90天
|$ -0.001260539344926392
|-15.42%
Ninja Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.17%
+4.68%
+13.96%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 NINJA 兑换 AUD
A$0.0111290284
|1 NINJA 兑换 GBP
￡0.005529952
|1 NINJA 兑换 EUR
€0.0067050668
|1 NINJA 兑换 USD
$0.00691244
|1 NINJA 兑换 MYR
RM0.0308986068
|1 NINJA 兑换 TRY
₺0.2439400076
|1 NINJA 兑换 JPY
¥1.085944324
|1 NINJA 兑换 RUB
₽0.7673499644
|1 NINJA 兑换 INR
₹0.5926726056
|1 NINJA 兑换 IDR
Rp111.4909521332
|1 NINJA 兑换 PHP
₱0.4007832712
|1 NINJA 兑换 EGP
￡E.0.3509445788
|1 NINJA 兑换 BRL
R$0.0427880036
|1 NINJA 兑换 CAD
C$0.0099539136
|1 NINJA 兑换 BDT
৳0.82603658
|1 NINJA 兑换 NGN
₦10.6837981396
|1 NINJA 兑换 UAH
₴0.2910828484
|1 NINJA 兑换 VES
Bs0.35253444
|1 NINJA 兑换 PKR
Rs1.926497028
|1 NINJA 兑换 KZT
₸3.6285471292
|1 NINJA 兑换 THB
฿0.2370275676
|1 NINJA 兑换 TWD
NT$0.2272119028
|1 NINJA 兑换 CHF
Fr0.006221196
|1 NINJA 兑换 HKD
HK$0.0537096588
|1 NINJA 兑换 MAD
.د.م0.0698847684