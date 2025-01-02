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Ninja Protocol 价格 (NINJA)

USD

Ninja Protocol (NINJA) 实时价格图表

$0.00691244
$0.00691244$0.00691244
+4.60%(1D)

今天 Ninja Protocol (NINJA) 的价格

今天 Ninja Protocol (NINJA) 的实时价格为 0.00691244 USD。目前其市值为 $ 138.53K USD。NINJA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ninja Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 644.17 USD
- Ninja Protocol 当天价格变化为 +4.68%
- 其循环供应量为 20.00M USD

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Ninja Protocol (NINJA) 价格表现 USD

今天内，Ninja Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00030929
在过去30天内，Ninja Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017383887
在过去60天内，Ninja Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022496625
在过去90天内，Ninja Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001260539344926392

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00030929+4.68%
30天$ -0.0017383887-25.14%
60天$ +0.0022496625+32.55%
90天$ -0.001260539344926392-15.42%

Ninja Protocol (NINJA) 价格分析

Ninja Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0064914
$ 0.0064914$ 0.0064914

$ 0.00701579
$ 0.00701579$ 0.00701579

$ 2.88
$ 2.88$ 2.88

-1.17%

+4.68%

+13.96%

Ninja Protocol (NINJA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 138.53K
$ 138.53K$ 138.53K

$ 644.17
$ 644.17$ 644.17

20.00M
20.00M 20.00M

什么是Ninja Protocol (NINJA)

Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology.

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Ninja Protocol (NINJA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Ninja Protocol (NINJA) 的其他问题

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NINJA 兑换为当地货币

1 NINJA 兑换 AUD
A$0.0111290284
1 NINJA 兑换 GBP
0.005529952
1 NINJA 兑换 EUR
0.0067050668
1 NINJA 兑换 USD
$0.00691244
1 NINJA 兑换 MYR
RM0.0308986068
1 NINJA 兑换 TRY
0.2439400076
1 NINJA 兑换 JPY
¥1.085944324
1 NINJA 兑换 RUB
0.7673499644
1 NINJA 兑换 INR
0.5926726056
1 NINJA 兑换 IDR
Rp111.4909521332
1 NINJA 兑换 PHP
0.4007832712
1 NINJA 兑换 EGP
￡E.0.3509445788
1 NINJA 兑换 BRL
R$0.0427880036
1 NINJA 兑换 CAD
C$0.0099539136
1 NINJA 兑换 BDT
0.82603658
1 NINJA 兑换 NGN
10.6837981396
1 NINJA 兑换 UAH
0.2910828484
1 NINJA 兑换 VES
Bs0.35253444
1 NINJA 兑换 PKR
Rs1.926497028
1 NINJA 兑换 KZT
3.6285471292
1 NINJA 兑换 THB
฿0.2370275676
1 NINJA 兑换 TWD
NT$0.2272119028
1 NINJA 兑换 CHF
Fr0.006221196
1 NINJA 兑换 HKD
HK$0.0537096588
1 NINJA 兑换 MAD
.د.م0.0698847684