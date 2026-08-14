Neoxa 今日价格

Neoxa (NEOX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.98%。当前 NEOX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NEOX。

Neoxa 目前市值在 $ 397,708 排名第 #-，流通供应量为 10.72B NEOX。过去 24 小时内，NEOX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02486785，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NEOX 在过去一小时内波动了 -0.16%，过去7 天内波动了 -4.39%。过去一天，总交易量达到 --。

Neoxa（NEOX）市场信息

市值 $ 397.71K$ 397.71K $ 397.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 397.77K$ 397.77K $ 397.77K 流通量 10.72B 10.72B 10.72B 总供应量 10,722,426,834.54839 10,722,426,834.54839 10,722,426,834.54839

Neoxa 的当前市值为 $ 397.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NEOX 的流通量为 10.72B，总供应量是 10722426834.54839，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 397.77K。