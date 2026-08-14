MPOOL 今日价格

MPOOL (MULT POOL) 今日实时价格为 $ 0.00397976，过去 24 小时内变化了 2.00%。当前 MULT POOL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00397976 每 MULT POOL。

MPOOL 目前市值在 $ 354,258 排名第 #-，流通供应量为 89.01M MULT POOL。过去 24 小时内，MULT POOL 的交易价格在 $ 0.00397943（低点）和 $ 0.00406607（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00596188，而历史最低价为 $ 0.00187809。

短期表现方面，MULT POOL 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -2.28%。过去一天，总交易量达到 $ 8.98。

MPOOL（MULT POOL）市场信息

市值 $ 354.26K$ 354.26K $ 354.26K 成交量（24H） $ 8.98$ 8.98 $ 8.98 完全稀释市值 $ 354.26K$ 354.26K $ 354.26K 流通量 89.01M 89.01M 89.01M 总供应量 89,014,687.31646368 89,014,687.31646368 89,014,687.31646368

MPOOL 的当前市值为 $ 354.26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.98。MULT POOL 的流通量为 89.01M，总供应量是 89014687.31646368，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 354.26K。