Moonvember 今日价格

Moonvember ($MVB) 今日实时价格为 $ 0.0016725，过去 24 小时内变化了 1.57%。当前 $MVB 兑 USD 的汇率为 $ 0.0016725 每 $MVB。

Moonvember 目前市值在 $ 62,703 排名第 #-，流通供应量为 37.49M $MVB。过去 24 小时内，$MVB 的交易价格在 $ 0.0016739（低点）和 $ 0.00171233（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00679735，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$MVB 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -12.40%。过去一天，总交易量达到 $ 111.52。

Moonvember（$MVB）市场信息

市值 $ 62.70K$ 62.70K $ 62.70K 成交量（24H） $ 111.52$ 111.52 $ 111.52 完全稀释市值 $ 62.70K$ 62.70K $ 62.70K 流通量 37.49M 37.49M 37.49M 总供应量 37,490,503.27057925 37,490,503.27057925 37,490,503.27057925

Moonvember 的当前市值为 $ 62.70K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 111.52。$MVB 的流通量为 37.49M，总供应量是 37490503.27057925，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.70K。