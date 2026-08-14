Mirror Protocol 今日价格

Mirror Protocol (MIR) 今日实时价格为 $ 0.00281988，过去 24 小时内变化了 0.41%。当前 MIR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00281988 每 MIR。

Mirror Protocol 目前市值在 $ 219,225 排名第 #-，流通供应量为 77.74M MIR。过去 24 小时内，MIR 的交易价格在 $ 0.00283019（低点）和 $ 0.00288218（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 12.9，而历史最低价为 $ 0.00228196。

短期表现方面，MIR 在过去一小时内波动了 -0.76%，过去7 天内波动了 +5.39%。过去一天，总交易量达到 $ 41.83。

Mirror Protocol（MIR）市场信息

市值 $ 219.23K$ 219.23K $ 219.23K 成交量（24H） $ 41.83$ 41.83 $ 41.83 完全稀释市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 流通量 77.74M 77.74M 77.74M 总供应量 370,575,000.0 370,575,000.0 370,575,000.0

Mirror Protocol 的当前市值为 $ 219.23K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 41.83。MIR 的流通量为 77.74M，总供应量是 370575000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.04M。