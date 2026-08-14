Mintly 今日价格

Mintly (MLY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.70%。当前 MLY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MLY。

Mintly 目前市值在 $ 66,680 排名第 #-，流通供应量为 420.00M MLY。过去 24 小时内，MLY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00348101，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MLY 在过去一小时内波动了 -0.66%，过去7 天内波动了 +15.93%。过去一天，总交易量达到 $ 5.27K。

Mintly（MLY）市场信息

市值 $ 66.68K$ 66.68K $ 66.68K 成交量（24H） $ 5.27K$ 5.27K $ 5.27K 完全稀释市值 $ 158.76K$ 158.76K $ 158.76K 流通量 420.00M 420.00M 420.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Mintly 的当前市值为 $ 66.68K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.27K。MLY 的流通量为 420.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 158.76K。