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Minds 价格 (MINDS)

USD

Minds (MINDS) 实时价格图表

$0.02514301
$0.02514301$0.02514301
+0.50%(1D)

今天 Minds (MINDS) 的价格

今天 Minds (MINDS) 的实时价格为 0.02514301 USD。目前其市值为 $ 230.11K USD。MINDS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Minds 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 273.66 USD
- Minds 当天价格变化为 +0.57%
- 其循环供应量为 9.15M USD

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Minds (MINDS) 价格表现 USD

今天内，Minds 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00014247
在过去30天内，Minds 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0050410100
在过去60天内，Minds 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0029823708
在过去90天内，Minds 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002135793017087557

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00014247+0.57%
30天$ -0.0050410100-20.04%
60天$ +0.0029823708+11.86%
90天$ +0.002135793017087557+9.28%

Minds (MINDS) 价格分析

Minds 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0249011
$ 0.0249011$ 0.0249011

$ 0.02523632
$ 0.02523632$ 0.02523632

$ 4.07
$ 4.07$ 4.07

--

+0.57%

-8.84%

Minds (MINDS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 230.11K
$ 230.11K$ 230.11K

$ 273.66
$ 273.66$ 273.66

9.15M
9.15M 9.15M

什么是Minds (MINDS)

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Minds (MINDS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Minds (MINDS) 的其他问题

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MINDS 兑换为当地货币

1 MINDS 兑换 AUD
A$0.0404802461
1 MINDS 兑换 GBP
0.020114408
1 MINDS 兑换 EUR
0.0243887197
1 MINDS 兑换 USD
$0.02514301
1 MINDS 兑换 MYR
RM0.1123892547
1 MINDS 兑换 TRY
0.8870453928
1 MINDS 兑换 JPY
¥3.9469497098
1 MINDS 兑换 RUB
2.7901198197
1 MINDS 兑换 INR
2.1560131075
1 MINDS 兑换 IDR
Rp405.5323625803
1 MINDS 兑换 PHP
1.4580431499
1 MINDS 兑换 EGP
￡E.1.2762591876
1 MINDS 兑换 BRL
R$0.1556352319
1 MINDS 兑换 CAD
C$0.0362059344
1 MINDS 兑换 BDT
3.004589695
1 MINDS 兑换 NGN
38.8607848259
1 MINDS 兑换 UAH
1.0587721511
1 MINDS 兑换 VES
Bs1.28229351
1 MINDS 兑换 PKR
Rs7.007356887
1 MINDS 兑换 KZT
13.1983202393
1 MINDS 兑换 THB
฿0.8621538129
1 MINDS 兑换 TWD
NT$0.8267021688
1 MINDS 兑换 CHF
Fr0.0228801391
1 MINDS 兑换 HKD
HK$0.1953611877
1 MINDS 兑换 MAD
.د.م0.2541958311