Lynex 今日价格

Lynex (LYNX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.59%。当前 LYNX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LYNX。

Lynex 目前市值在 $ 53,198 排名第 #-，流通供应量为 109.51M LYNX。过去 24 小时内，LYNX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.484584，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LYNX 在过去一小时内波动了 +0.35%，过去7 天内波动了 -1.53%。过去一天，总交易量达到 $ 142.05。

Lynex（LYNX）市场信息

市值 $ 53.20K$ 53.20K $ 53.20K 成交量（24H） $ 142.05$ 142.05 $ 142.05 完全稀释市值 $ 222.31K$ 222.31K $ 222.31K 流通量 109.51M 109.51M 109.51M 总供应量 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021

Lynex 的当前市值为 $ 53.20K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 142.05。LYNX 的流通量为 109.51M，总供应量是 457646113.3634021，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 222.31K。