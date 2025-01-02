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Lumerin 价格 (LMR)

USD

Lumerin (LMR) 实时价格图表

$0.01189451
$0.01189451$0.01189451
+8.70%(1D)

今天 Lumerin (LMR) 的价格

今天 Lumerin (LMR) 的实时价格为 0.01189451 USD。目前其市值为 $ 7.52M USD。LMR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lumerin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 122.70K USD
- Lumerin 当天价格变化为 +8.79%
- 其循环供应量为 632.54M USD

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Lumerin (LMR) 价格表现 USD

今天内，Lumerin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00096055
在过去30天内，Lumerin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0065767398
在过去60天内，Lumerin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006510709
在过去90天内，Lumerin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00578631375519271

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00096055+8.79%
30天$ -0.0065767398-55.29%
60天$ -0.0006510709-5.47%
90天$ -0.00578631375519271-32.72%

Lumerin (LMR) 价格分析

Lumerin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01041214
$ 0.01041214$ 0.01041214

$ 0.01247113
$ 0.01247113$ 0.01247113

$ 0.433274
$ 0.433274$ 0.433274

-4.52%

+8.79%

-15.57%

Lumerin (LMR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.52M
$ 7.52M$ 7.52M

$ 122.70K
$ 122.70K$ 122.70K

632.54M
632.54M 632.54M

什么是Lumerin (LMR)

The Lumerin protocol decentralizes the routing layer and makes Web3 and peer-to-peer communications truly peer-to-peer and fully programmable using smart contracts.

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Lumerin (LMR) 资源

官网

大家还在问：关于 Lumerin (LMR) 的其他问题

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LMR 兑换为当地货币

1 LMR 兑换 AUD
A$0.019031216
1 LMR 兑换 GBP
0.009515608
1 LMR 兑换 EUR
0.0114187296
1 LMR 兑换 USD
$0.01189451
1 LMR 兑换 MYR
RM0.0531684597
1 LMR 兑换 TRY
0.4199951481
1 LMR 兑换 JPY
¥1.8695790818
1 LMR 兑换 RUB
1.3261189199
1 LMR 兑换 INR
1.0199542325
1 LMR 兑换 IDR
Rp191.8469086253
1 LMR 兑换 PHP
0.6891679094
1 LMR 兑换 EGP
￡E.0.6040032178
1 LMR 兑换 BRL
R$0.0735080718
1 LMR 兑换 CAD
C$0.0171280944
1 LMR 兑换 BDT
1.421393945
1 LMR 兑换 NGN
18.4124635898
1 LMR 兑换 UAH
0.5002830906
1 LMR 兑换 VES
Bs0.60662001
1 LMR 兑换 PKR
Rs3.3132157605
1 LMR 兑换 KZT
6.2437851343
1 LMR 兑换 THB
฿0.4077438028
1 LMR 兑换 TWD
NT$0.3910914888
1 LMR 兑换 CHF
Fr0.010705059
1 LMR 兑换 HKD
HK$0.0924203427
1 LMR 兑换 MAD
.د.م0.120134551