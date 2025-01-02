Lumerin 价格 (LMR)
今天 Lumerin (LMR) 的实时价格为 0.01189451 USD。目前其市值为 $ 7.52M USD。LMR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lumerin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 122.70K USD
- Lumerin 当天价格变化为 +8.79%
- 其循环供应量为 632.54M USD
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今天内，Lumerin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00096055。
在过去30天内，Lumerin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0065767398。
在过去60天内，Lumerin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006510709。
在过去90天内，Lumerin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00578631375519271。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00096055
|+8.79%
|30天
|$ -0.0065767398
|-55.29%
|60天
|$ -0.0006510709
|-5.47%
|90天
|$ -0.00578631375519271
|-32.72%
Lumerin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-4.52%
+8.79%
-15.57%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Lumerin protocol decentralizes the routing layer and makes Web3 and peer-to-peer communications truly peer-to-peer and fully programmable using smart contracts.
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|1 LMR 兑换 AUD
A$0.019031216
|1 LMR 兑换 GBP
￡0.009515608
|1 LMR 兑换 EUR
€0.0114187296
|1 LMR 兑换 USD
$0.01189451
|1 LMR 兑换 MYR
RM0.0531684597
|1 LMR 兑换 TRY
₺0.4199951481
|1 LMR 兑换 JPY
¥1.8695790818
|1 LMR 兑换 RUB
₽1.3261189199
|1 LMR 兑换 INR
₹1.0199542325
|1 LMR 兑换 IDR
Rp191.8469086253
|1 LMR 兑换 PHP
₱0.6891679094
|1 LMR 兑换 EGP
￡E.0.6040032178
|1 LMR 兑换 BRL
R$0.0735080718
|1 LMR 兑换 CAD
C$0.0171280944
|1 LMR 兑换 BDT
৳1.421393945
|1 LMR 兑换 NGN
₦18.4124635898
|1 LMR 兑换 UAH
₴0.5002830906
|1 LMR 兑换 VES
Bs0.60662001
|1 LMR 兑换 PKR
Rs3.3132157605
|1 LMR 兑换 KZT
₸6.2437851343
|1 LMR 兑换 THB
฿0.4077438028
|1 LMR 兑换 TWD
NT$0.3910914888
|1 LMR 兑换 CHF
Fr0.010705059
|1 LMR 兑换 HKD
HK$0.0924203427
|1 LMR 兑换 MAD
.د.م0.120134551