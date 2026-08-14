LienFi 今日价格

LienFi (LFI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.83%。当前 LFI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LFI。

LienFi 目前市值在 $ 3,071,203 排名第 #-，流通供应量为 63.00B LFI。过去 24 小时内，LFI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LFI 在过去一小时内波动了 -1.83%，过去7 天内波动了 -19.31%。过去一天，总交易量达到 --。

LienFi（LFI）市场信息

市值 $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M 流通量 63.00B 63.00B 63.00B 总供应量 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

LienFi 的当前市值为 $ 3.07M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LFI 的流通量为 63.00B，总供应量是 99999999998.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.87M。