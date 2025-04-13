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Leviathan Points 价格 (SQUID)

USD

Leviathan Points (SQUID) 实时价格图表

$0.01580033
$0.01580033$0.01580033
+3.30%(1D)

今天 Leviathan Points (SQUID) 的价格

今天 Leviathan Points (SQUID) 的实时价格为 0.01579603 USD。目前其市值为 $ 395.08K USD。SQUID 兑换 USD 的价格为实时更新。
Leviathan Points 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Leviathan Points 当天价格变化为 +3.36%
- 其循环供应量为 25.00M USD

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Leviathan Points (SQUID) 价格表现 USD

今天内，Leviathan Points 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00051397
在过去30天内，Leviathan Points 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0049770478
在过去60天内，Leviathan Points 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Leviathan Points 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00051397+3.36%
30天$ -0.0049770478-31.50%
60天$ 0--
90天$ 0--

Leviathan Points (SQUID) 价格分析

Leviathan Points 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01528059
$ 0.01528059$ 0.01528059

$ 0.01612478
$ 0.01612478$ 0.01612478

$ 0.0232367
$ 0.0232367$ 0.0232367

-0.69%

+3.36%

-0.51%

Leviathan Points (SQUID) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 395.08K
$ 395.08K$ 395.08K

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25.00M
25.00M 25.00M

什么是Leviathan Points (SQUID)

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Leviathan Points (SQUID) 资源

官网

大家还在问：关于 Leviathan Points (SQUID) 的其他问题

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SQUID 兑换为当地货币

1 SQUID 兑换 VND
405.02600523
1 SQUID 兑换 AUD
A$0.0251156877
1 SQUID 兑换 GBP
0.0120049828
1 SQUID 兑换 EUR
0.0139005064
1 SQUID 兑换 USD
$0.01579603
1 SQUID 兑换 MYR
RM0.0698184526
1 SQUID 兑换 TRY
0.6011969018
1 SQUID 兑换 JPY
¥2.2668882653
1 SQUID 兑换 RUB
1.3139137754
1 SQUID 兑换 INR
1.3578267388
1 SQUID 兑换 IDR
Rp263.2670613598
1 SQUID 兑换 KRW
22.4374708135
1 SQUID 兑换 PHP
0.9032169954
1 SQUID 兑换 EGP
￡E.0.8100204184
1 SQUID 兑换 BRL
R$0.0925647358
1 SQUID 兑换 CAD
C$0.0217985214
1 SQUID 兑换 BDT
1.9152686375
1 SQUID 兑换 NGN
25.1128444146
1 SQUID 兑换 UAH
0.6525339993
1 SQUID 兑换 VES
Bs1.12151813
1 SQUID 兑换 PKR
Rs4.4195712337
1 SQUID 兑换 KZT
8.1463285916
1 SQUID 兑换 THB
฿0.5286931241
1 SQUID 兑换 TWD
NT$0.5113174911
1 SQUID 兑换 AED
د.إ0.0579714301
1 SQUID 兑换 CHF
Fr0.0127947843
1 SQUID 兑换 HKD
HK$0.1224192325
1 SQUID 兑换 MAD
.د.م0.1465871584
1 SQUID 兑换 MXN
$0.320659409