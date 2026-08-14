Leadpoet 今日价格

Leadpoet (SN71) 今日实时价格为 $ 1.23，过去 24 小时内变化了 59.32%。当前 SN71 兑 USD 的汇率为 $ 1.23 每 SN71。

Leadpoet 目前市值在 $ 5,790,881 排名第 #-，流通供应量为 4.69M SN71。过去 24 小时内，SN71 的交易价格在 $ 0.774092（低点）和 $ 1.28（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 6.13，而历史最低价为 $ 0.01218282。

短期表现方面，SN71 在过去一小时内波动了 -1.79%，过去7 天内波动了 +54.10%。过去一天，总交易量达到 $ 5.07M。

Leadpoet（SN71）市场信息

市值 $ 5.79M$ 5.79M $ 5.79M 成交量（24H） $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M 完全稀释市值 $ 5.79M$ 5.79M $ 5.79M 流通量 4.69M 4.69M 4.69M 总供应量 4,690,438.592572805 4,690,438.592572805 4,690,438.592572805

Leadpoet 的当前市值为 $ 5.79M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.07M。SN71 的流通量为 4.69M，总供应量是 4690438.592572805，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.79M。