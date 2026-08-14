LayerAI 今日价格

LayerAI (LAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 LAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LAI。

LayerAI 目前市值在 $ 88,706 排名第 #-，流通供应量为 2.29B LAI。过去 24 小时内，LAI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.147463，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

LayerAI（LAI）市场信息

市值 $ 88.71K$ 88.71K $ 88.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 111.93K$ 111.93K $ 111.93K 流通量 2.29B 2.29B 2.29B 总供应量 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897

LayerAI 的当前市值为 $ 88.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LAI 的流通量为 2.29B，总供应量是 2895298317.653897，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 111.93K。