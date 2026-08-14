Korico 今日价格

Korico (KORICO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.48%。当前 KORICO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KORICO。

Korico 目前市值在 $ 13,185.47 排名第 #-，流通供应量为 993.14M KORICO。过去 24 小时内，KORICO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KORICO 在过去一小时内波动了 -0.28%，过去7 天内波动了 -11.46%。过去一天，总交易量达到 --。

Korico（KORICO）市场信息

市值 $ 13.19K$ 13.19K $ 13.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.19K$ 13.19K $ 13.19K 流通量 993.14M 993.14M 993.14M 总供应量 993,138,137.4645329 993,138,137.4645329 993,138,137.4645329

Korico 的当前市值为 $ 13.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KORICO 的流通量为 993.14M，总供应量是 993138137.4645329，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.19K。