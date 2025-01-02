Kibble 价格 (KIBBLE)
今天 Kibble (KIBBLE) 的实时价格为 0.00533695 USD。目前其市值为 $ 915.97K USD。KIBBLE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kibble 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.07K USD
- Kibble 当天价格变化为 +3.12%
- 其循环供应量为 171.86M USD
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今天内，Kibble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016128。
在过去30天内，Kibble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004653329。
在过去60天内，Kibble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007329142。
在过去90天内，Kibble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00035306364943339。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016128
|+3.12%
|30天
|$ +0.0004653329
|+8.72%
|60天
|$ +0.0007329142
|+13.73%
|90天
|$ -0.00035306364943339
|-6.20%
Kibble 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.67%
+3.12%
+13.04%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game.
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|1 KIBBLE 兑换 AUD
A$0.0085924895
|1 KIBBLE 兑换 GBP
￡0.00426956
|1 KIBBLE 兑换 EUR
€0.005123472
|1 KIBBLE 兑换 USD
$0.00533695
|1 KIBBLE 兑换 MYR
RM0.0238561665
|1 KIBBLE 兑换 TRY
₺0.1884477045
|1 KIBBLE 兑换 JPY
¥0.8392353875
|1 KIBBLE 兑换 RUB
₽0.595069925
|1 KIBBLE 兑换 INR
₹0.457483354
|1 KIBBLE 兑换 IDR
Rp86.0798266585
|1 KIBBLE 兑换 PHP
₱0.3091695135
|1 KIBBLE 兑换 EGP
￡E.0.2709569515
|1 KIBBLE 兑换 BRL
R$0.03308909
|1 KIBBLE 兑换 CAD
C$0.007685208
|1 KIBBLE 兑换 BDT
৳0.637765525
|1 KIBBLE 兑换 NGN
₦8.261491861
|1 KIBBLE 兑换 UAH
₴0.224472117
|1 KIBBLE 兑换 VES
Bs0.27218445
|1 KIBBLE 兑换 PKR
Rs1.4866074225
|1 KIBBLE 兑换 KZT
₸2.8015251635
|1 KIBBLE 兑换 THB
฿0.182950646
|1 KIBBLE 兑换 TWD
NT$0.175478916
|1 KIBBLE 兑换 CHF
Fr0.004803255
|1 KIBBLE 兑换 HKD
HK$0.0414681015
|1 KIBBLE 兑换 MAD
.د.م0.053903195