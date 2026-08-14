JADE Protocol 今日价格

JADE Protocol (JADE) 今日实时价格为 $ 0.04933334，过去 24 小时内变化了 13.01%。当前 JADE 兑 USD 的汇率为 $ 0.04933334 每 JADE。

JADE Protocol 目前市值在 $ 17,463.9 排名第 #-，流通供应量为 341.89K JADE。过去 24 小时内，JADE 的交易价格在 $ 0.04919181（低点）和 $ 0.057569（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.397623，而历史最低价为 $ 0.04919181。

短期表现方面，JADE 在过去一小时内波动了 +0.28%，过去7 天内波动了 -20.79%。过去一天，总交易量达到 $ 663.00。

JADE Protocol（JADE）市场信息

市值 $ 17.46K$ 17.46K $ 17.46K 成交量（24H） $ 663.00$ 663.00 $ 663.00 完全稀释市值 $ 20.35K$ 20.35K $ 20.35K 流通量 341.89K 341.89K 341.89K 总供应量 412,649.063713101 412,649.063713101 412,649.063713101

JADE Protocol 的当前市值为 $ 17.46K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 663.00。JADE 的流通量为 341.89K，总供应量是 412649.063713101，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.35K。