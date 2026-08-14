ISKRA Token 今日价格

ISKRA Token (ISK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ISK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ISK。

ISKRA Token 目前市值在 $ 387,865 排名第 #-，流通供应量为 619.63M ISK。过去 24 小时内，ISK 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.619073，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ISK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -9.06%。过去一天，总交易量达到 $ 18.02。

ISKRA Token（ISK）市场信息

市值 $ 387.87K$ 387.87K $ 387.87K 成交量（24H） $ 18.02$ 18.02 $ 18.02 完全稀释市值 $ 624.00K$ 624.00K $ 624.00K 流通量 619.63M 619.63M 619.63M 总供应量 996,852,899.71 996,852,899.71 996,852,899.71

ISKRA Token 的当前市值为 $ 387.87K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.02。ISK 的流通量为 619.63M，总供应量是 996852899.71，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 624.00K。