Hyperbeat USDT（HBUSDT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 24H最低价 $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 24H最高价 24H最低价 $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 24H最高价 $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 历史最高 $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 最低价 $ 0.701228$ 0.701228 $ 0.701228 涨跌幅（1H） -0.31% 涨跌幅（1D） -0.46% 漲跌幅（7D） -0.16% 漲跌幅（7D） -0.16%

Hyperbeat USDT（HBUSDT）当前实时价格为 $1.073。过去 24 小时内，HBUSDT 的交易价格在 $ 1.071 至 $ 1.087 之间波动，市场活跃度显著。HBUSDT 的历史最高价为 $ 1.27，历史最低价为 $ 0.701228。

从短期表现来看，HBUSDT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.31%，过去 24 小时内变动为 -0.46%，过去 7 天内累计变动为 -0.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hyperbeat USDT（HBUSDT）市场信息

市值 $ 129.49M$ 129.49M $ 129.49M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 129.49M$ 129.49M $ 129.49M 流通量 120.16M 120.16M 120.16M 总供应量 120,155,982.3845293 120,155,982.3845293 120,155,982.3845293

Hyperbeat USDT 的当前市值为 $ 129.49M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HBUSDT 的流通量为 120.16M，总供应量是 120155982.3845293，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 129.49M。