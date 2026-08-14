Hydro Protocol 今日价格

Hydro Protocol (HDRO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.22%。当前 HDRO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HDRO。

Hydro Protocol 目前市值在 $ 466,874 排名第 #-，流通供应量为 487.16M HDRO。过去 24 小时内，HDRO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.507996，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HDRO 在过去一小时内波动了 +1.51%，过去7 天内波动了 +1.44%。过去一天，总交易量达到 $ 342.62。

Hydro Protocol（HDRO）市场信息

市值 $ 466.87K$ 466.87K $ 466.87K 成交量（24H） $ 342.62$ 342.62 $ 342.62 完全稀释市值 $ 958.35K$ 958.35K $ 958.35K 流通量 487.16M 487.16M 487.16M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hydro Protocol 的当前市值为 $ 466.87K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 342.62。HDRO 的流通量为 487.16M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 958.35K。